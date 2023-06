Chiara Ferragni, la foto della figlia Vittoria e il dettaglio che infastidisce i fan: «Lei sì e tu no?»

di Redazione web

Chiara Ferragni è stata presa di mira da alcuni fan per un nuovo scatto che ha come protagonista la figlia Vittoria. La foto pubblicata su Instagram dall'imprenditrice digitale vede la piccola, con la cuffia in testa e costumino a cuori, pronta per il suo bagno estivo a Forte dei Marmi.

Un dettaglio però infastidisce i fan. Il ritocco all'immagine della figlia di Chiara Ferragni e Fedez non passa inosservato e i follower si pronunciano con una serie di commenti dal tono: «Sei iprocrita. Lei sì e tu no?».

Vediamo insieme di cosa si tratta.

La foto di Vittoria Lucia Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso gli scorsi giorni a Forte dei Marmi in compagnia della sua famiglia, di suo marito Fedez e dei suoi figli Leone e Vittoria. In una carrelata di foto pubblicate su Instagram, l'influencer da 29milioni di follower ha coperto i "capezzoli" della figlia con delle simpatiche emoji di fiorellini rosa.

I commenti dei fan alla foto di Chiara Ferragni

I follower di Chiara Ferragni sono rimasti sorpresi della scelta dell'influencer di coprire i capezzoli della sua bambina con dei fiori. «Sei ipocrita.

Il riferimento va agli scatti dell'imprenditrice che spesso hanno creato polemiche spaccando in due i suoi fan. Chiara Ferragni, infatti, proprio recentemente ha pubblicato una foto in cui si mostra coperta solo da un perizoma bianco e, con un gioco di specchi, la si può ammirare in tutto il suo splendore sia per il suo "Lato A" che per il suo "Lato B".

«Chiara ha una strana ossessione per i capezzoli: a Vittoria li nasconde e a Leo no. Lei li mette sempre in mostra invece. Non la capisco», commentano alcuni follower. E, ancora: «Ma che senso ha? È solo una bambina!».

A chi non ha gradito la scelta di coprire i "capezzoli" di Vittoria, Chiara Ferragni non risponde, ma molti fan dell'influencer difendono la scelta cogliendone l'ironia: «Ma prendete sempre tutto così sul serio? Lasciateli in pace. I suoi bambini sono stupendi!».

