Chiara Ferragni, un super ospite arriva a casa per conoscere Leone. Ma la sua reazione non è quella sperata. Fedez lo "riprende"

Chiara Ferragni , un "super ospite" arriva a casa per conoscere Leone. Ma la sua reazione non è quella sperata. Ieri, in casa Ferragnez è arrivata a sorpresa una rock star di casa nostra, per conoscere il figlioletto di tre anni e la neonata Vittoria. Neanche a dirlo, il tenero incontro è stato documentato da Fedez con una serie di stories su Instagram.

Leggi anche > Chiara Ferragni, il gesto inaspettato di Fedez: «Ho scelto di farlo dopo questi ultimi mesi...». La moglie commossa

Ad entrare in casa Ferragnez, Achille Lauro, il cantante romano che insieme a Fedez e a Orietta Berti è interprete del tormentone dell'anno, Mille. Achille Lauro entra nell'ormai noto appartamento di City Life e incontra Leone e Vittoria. Il primogenito resta, però, un po' intimidito e inizia a camminare per il soggiorno. Papà Federico allora gli chiede: «Chi è Achille Lauro?». E lui teneramente risponde: «L'amico del papà».

Più "disinvolta" nell'incontro, baby Vittoria che - elegantissima nella sua gonnellina - sgambetta felice. Il tenero incontro fa subito il giro del web. Chissà che non arrivi prima o poi anche Orietta Berti. E intanto Mille continua a scalare classifiche, tripudio social.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA