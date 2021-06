Chiara Ferragni , il gesto inaspettato di Fedez: «Ho scelto di farlo dopo questi ultimi mesi...». La moglie commossa. Poco fa, sulle stories di Instagram, il rapper milanese ha annunciato una novità che lo riguarda. Il cantante aveva appena partecipato alla conferenza stampa sui risultati di Scena Unita, l'iniziativa promossa da lui e da molti altri volti noti che aveva l'obiettivo di raccogliere fondi per i lavoratori dello spettacolo rimasti senza lavoro a causa della pandemia. In pochi mesi sono stati racconti quasi cinque milioni di euro.

Ecco le parole di Fedez: «Ad oggi la cifra totale che abbiamo raccolto è di 4milioni 780mila euro destinati a lavoratori e aziende i difficoltà nel mondo dello spettacolo. Soldi che verranno erogati nella loro totalità in poche settimane». Poi l'annuncio inaspettato: «Dall'esperienza maturata in questo progetto, ho deciso di aprire una mia fondazione che ogni anno si fisserà un obiettivo da seguire per aiutare più persone possibili».

Immediato il commento di Chiara Ferragni, in questo momento a Madrid per promuovere la collaborazione con Nespresso: «Sono orgogliosa del mio maritino».

