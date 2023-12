Chiara Ferragni, ritardi con gli ordini fatti sul sito. La società dell'influencer si giustifica: «Colpa del black friday»

di Redazione web

Chiara Ferragni resta trincerata nel silenzio. La sua società, però, risponde all'accusa social di alcuni utenti che hanno denunciato ritardi nelle consegne dei prodotti ordinati sul sito di e-commerce dell'influencer. Fenice Srl, la società licenziante dei brand della influencer, ha spiegato «di essersi prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco di vendite avvenute nel periodo del Black Friday».

La spiegazione dei ritardi e le scuse

«Fenice - si legge in una nota - rinnova le scuse ai propri clienti interessati dal ritardo e/o da eventuali disguidi nella ricezione di quanto ordinato e precisa altresì di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 rassicurazioni da parte del provider che gestisce il servizio di e-commerce che tutti gli ordini pendenti sarebbero stati evasi entro il 15 dicembre 2023; in un successivo ulteriore controllo effettuato dalla società in data 20 dicembre 2023 con il provider, quest'ultimo ha confermato che tutti gli ordini di acquisto effettuati anteriormente a tale data (20 dicembre 2023) risultavano essere stati evasi».

La società comunque «invita gli eventuali clienti che non dovessero ancora aver ricevuto quanto ordinato a scrivere una mail a customer.care@chiaraferragnibrand.com così da poter compiere ulteriori verifiche».

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA