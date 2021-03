Chiara Ferragni , Leone s'infuria con Fedez: «Non ti rispondo mai più...». Ecco cosa sta succedendo. Il rapper milanese ha appena condiviso un video su Instagram che ha fatto subito il giro del web. Nelle immagini, baby Leone - ormai fratellino maggiore - furioso con papà Federico. Ecco perché.

Nel filmato, il primogenito dei Ferragnez è seduto al tavolo e sta cenando. Sembra però piuttosto imbronciato e Fedez chiede spiegazioni. «Perché sei arrabbiato col papà?», chiede il cantante. Leone piccato risponde: «Perché non ti rispondo più». E fa il segno del «no» con il ditino. Fedez lo incalza: «Perché ho chiamato la mamma Ferry?». E alla fine, il bimbo (teneramente) sbotta: «Non si dice, si chiama la mamma».

Interviene anche la diretta interessata, Chiara Ferragni, che dà ragione al figlioletto: «Ha ragione Leo, si dice mamma». Ma Fedez lo stuzzica: «Ma io ogni tanto la chiamo Ferry...». Leone va fuori di sé: «Si dice la mamma». Poi, fa una linguaccia al papà e imbronciato ricomincia a mangiare. In pochi minuti, il tenero video supera il milione e mezzo di visualizzazioni. Leone colpisce ancora.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 22:53

