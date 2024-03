Chiara Ferragni, la dedica a Francesca per il compleanno: «Grazie per essermi sempre vicina». Fedez tace sugli auguri

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni sta tornando dal suo viaggio di lavoro in America. L'influencer è stata fuori quasi una settimana dove ha potuto incontrare le sue amiche che abitano negli States, come Michela Gombacci, sua ex assistente, e Pardis Zarei, nota agente immobiliare. Il viaggio di rientro è stato organizzato per oggi, 12 marzo, in modo da poter essere presente per il compleanno della sorella minore, Francesca, che oggi compie 35 anni. Andiamo a leggere la dedica dell'imprenditrice digitale.

La dedica di Chiara Ferragni per Francesca

Il rapporto tra Chiara e Francesca è molto solido e le due sorelle si vogliono molto bene. L'imprenditrice digitale ha voluto condividere su Instagram alcune foto insieme alle sue sorelle e alla festeggiata per augurarle un compleanno incredibile: «Buon compleanno a mia sorella Francesca Ferragni.

Mentre Fedez non ha condiviso nulla per la sua ormai quasi "ex" cognata, il marito di Francesca Ferragni, Riccardo Nicoletti, ha pubblicato alcuni scatti insieme a lei che riassumono gli ultimi anni insieme, fino ad arrivare alla nascita del loro piccolo Edoardo e al matrimonio incredibile dello scorso settembre, con un semplice: «Auguri mio amor».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 14:02

