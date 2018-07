Chiara Ferragni e la foto romantica con Fedez. Lui la prende in braccio, ma dai fan arrivano critiche

Foto romantica con presa acrobatica 🤹🏻‍♂️ Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Lug 17, 2018 at 12:05 PDT

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..