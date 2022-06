Chiara Ferragni e Valentina, il primo incontro con il nipotino Edoardo. «Siamo già innamorate di te». La reazione di Leone

Francesca Ferragni, sorella di Chiara, è diventata mamma il 21 giugno del piccolo Edoardo. E così, tornando a casa insieme insieme al compagno e neo papà Riccardo Nicoletti, ha fatto conoscere il primogenito al resto della famiglia.

Chiara Ferragni e Fedez, l'altra sorella Valentina e la mamma Marina Di Guardo hanno così potuto vedere per la prima volta il nipotino. Il tenero incontro è stato subito condiviso con molte foto postate sui social. Assieme a Chiara c'è anche il piccolo Leone, cuginetto maggiore di Edoardo, che guarda concentrato il bebè che dorme beato nella culla bianca. Non sa Edoardo di essere già protagonista sui social visti i migliaia di like e centinaia di commenti che il post ha ricevuto in poche ore.

"Benvenuto a casa Edoardo. Noi siamo già così innamorate di te" è scritto accanto alla foto postata da Chiara Ferragni su Instagram. La zia influencer appare radiosa accanto al nipotino. Edoardo avrà fatto venire voglia a Chiara di allargare la famiglia?

