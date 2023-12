Chiara Ferragni, si mostra nelle stories di Fedez dopo la maxi multa: ecco come

Ormai è di pubblico dominio la notizia della maxi multa ricevuta da Chiara Ferragni da parte dell'Antitrust: la regina delle influencer è stata infatti soggetta ad un'ammenda di oltre un milione di euro per pratica commerciale scorretta a causa della vendita di un pandoro brandizzato per beneficenza a Natale 2022.





Naike Rivelli ha predetto in anticipo la multa a Chiara Ferragni sul pandoro di beneficenza? Cosa disse un anno fa su Instagram

La reazione di Chiara Ferragni

La Ferragni ha risposto brevemente alla vicenda ma, subito dopo, non è tornata alle sue attività ma si è chiusa in un certo silenzio fino a tornare in punta di piedi e sul profilo di Fedez. Cosa ha fatto dopo la mega-multa? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 08:37

