Chiara Ferragni e Fedez, bacio e selfie (quasi nudi) in bagno. Ma i fan non apprezzano: «Apritevi OnlyFans»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni e Fedez si trovano sulla neve per trascorrere alcuni giorni a Saint Moritz insieme ai figli e agli amici. tra un'escursione e una visita alla spa dell'hotel a cinque stelle in cui alloggiano, i due si sono ritagliati del tempo da trascorrere da soli, senza i bambini, Leone e Vittoria (che si trovano con la tata).

Sono stati giorni difficili per Chiara Ferragni e Fedez che si sono dovuti trasferire in pochi giorni nella nuova casa a Citylife, prima di partire per un viaggio in India. Andiamo a scoprire l'ultimo post di Chiara e Federico che sta facendo molto scalpore.

Lo scatto hot di "mamma e papà"

Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso sul loro profilo Instagram alcuni scatti molto intimi che li immortalano nel bagno dell'hotel, quasi nudi, mentre si scambiano un bacio di fuoco.

I commenti degli hater sono tutti molto diretti: «Lo fate solo per esibizionismo», «A questo punto, mettetela su OnlyFans», mentre altri si limitano a dire «Neanche gli adolescenti postano queste foto...»

Chiara Ferragni e Fedez, pronti per il terzo figlio?

Tra i vari commenti negativi sotto al loro post, ce ne sono molti da parte dei fan che scrivono: «Pronti per il terzo figlio?» I Ferragnez hanno sempre detto di voler allargare la famiglia e questa potrebbe essere una buona occasione per poter dare un fratellino o una sorellina a Leone e Vittoria.

