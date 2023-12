Chiara Ferragni mostra la cucina della casa nuova (con il forno con l'intelligenza artificiale) ma un dettaglio incuriosisce i fan: «Non ha pagato nulla?»

Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti nella nuova casa a Milano, Citylife, solo da qualche settimana e l'abitazione, su tre piani, non è stata ancora mostrata in toto. Tuttavia, grazie a Fedez e alle sue live su Instagram la mattina, all'insaputa della moglie, i fan hanno scoperto alcune stanze della casa.

L'imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi follower la cucina, per mostrare loro gli elettrodomestici moderni scelti per la sua nuova abitazione. E lo ha fatto con un video su TikTok. Ma c'è un dettaglio che non torna ai fan più attenti.