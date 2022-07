Chiara Ferragni e Fedez in cantiere per la nuova casa: «Niente piscina nella nostra penthouse»

Chiara Ferragni e Fedez si preparano a traslocare. Se tutto procederà per il meglio i Ferragnez avranno un nuovo indirizzo fra meno di un anno. A dare il lieto annuncio è l'imprenditrice digitale, di ritorno dalla visita al cantiere della nuova casa di Milano.

Come già spiegato in altre occasioni dall'influencer, la famiglia non andrà troppo lontano dall'attuale abitazione: Chiara e Fedez hanno deciso infatti che resteranno nel quartiere City Life, dove stanno crescendo i loro due figli Leone e Vittoria. Tuttavia l'appartamento dove attualmente vivono è in affitto e l'arrivo della bimba ha rivoluzionato le esigenze dell'intera famiglia, che ora è in cerca di spazi più ampi.

Da qui l'idea di acquistare una nuova casa, che sarà molto più grande della precedente e che godrà di una spettacolare vista sulla città. Per il momento è ancora in costruzione e pare che l'edificio non sarà pronto prima dell'estate 2023, ma Chiara e Fedez ne approfittano per fare un giro di perlustrazione: «Stiamo andando a vedere il cantiere della nostra casa nuova» racconta entusiasta la Ferragni, munita di caschetto e giubbino, mentre inquadra i vari ambienti della penthouse.

Camere, disimpegni, una terrazza-balcone: alla nuova casa dei Ferragnez non sembra mancare niente. Niente, tranne un piccolo particolare. Come tiene a spiegare Chiara, quella inquadrata è la piscina del palazzo, non del loro attico. Meglio precisare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 22:35

