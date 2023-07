Chiara Ferragni non è bionda, la mamma: «Rosse con gli occhi azzurri sono le più rare, ne conosco una»

di Redazione web

Chiara Ferragni non è bionda. Agli attenti osservatori della capigliatura dell'influncer più nota d'Italia non sarà sfuggito, soprattutto in questo periodo estivo, che i capelli di Chiara Ferragni hanno dei riflessi ramati.

Il blog sul quale ha costruito la sua intera carriera - The Blonde Salade - quindi, si baserebbe su una menzogna e a "confessare" è stata proprio una persona molto vicina alla moglie di Fedez.

Chiara Ferragni, «rossa con gli occhi azzurri»

Per i fan dell'influencer non sarà una novità, ma la mamma di Chiara Ferragni, oggi, ha rivelato un dettaglio particolare. Nelle sue stories di Instagram, Marina Di Guardo ha condiviso una foto dell'imprenditrice digitale, da bambina, con dei lunghissimi capelli rossi e degli occhioni azzurri.

«Rosse occhi azzurri, la combinazione più rara al mondo.

