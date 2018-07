Ilary Blasi, Belen e il giallo dell'assenza a Balalaika

Cuando tramonta el sol....... #ibiza Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 15, 2018 at 11:57 PDT

Buenas tardes• #ibiza #mefui Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 15, 2018 at 7:45 PDT

MILANO – Ieri si è fatta notare l’assenza a “Balalaika” della conduttrice Ilary Blasi e di Belen Rodriguez. Sul piccolo schermo il Mago Forest ha scherzato “Abbiamo lasciato a casa Ilary, abbiamo lasciato a casa Belen.Savino ti sembra normale?", mettendo in imbarazzo il conduttore e spingendo la Gialappa’s a parlare di alcuni impegni precedenti. Il caso sarebbe presto risolto, come sapere Giuseppe Candela per “Dagospia”, dato che la puntata non era prevista e doveva andare in onda un lungo post partita affidato a Giorgia Rossi e ai suoi commentatori.Dai social però per Belen non risultano impegni pregressi lavorativi particolari, se non di vacanza, e proprio qualche giorno fa Ilary, dopo il forfait per la partenza a Mykonos, ha rilasciato un’intervista in cui diceva di sentirsi un pesce fuor d’acqua…