Fabio Rovazzi con la nuova fidanzata Karen Rebecca Casiraghi: «E' scattato qualcosa di bello»

Mercoledì 29 Maggio 2019, 18:37

La storia con laKarina Bezhenar è finita e oraha un nuovo amore. Il deejay, cantane e attore infatti è stato sorpreso durante una serata romantica con: “Stiamo insieme da un mese e siamo felici”.Fabio, molto geloso della sua vita privata, è stato sorpreso da “Chi” mentre si reca nel ristorante della famiglia Trussardi. Ad accompagnarlo Karen Rebecca Casiraghi, conosciuta come Kokeshi, youtuber e con oltre mezzo milioni di follower su Instagram, con cui Rovazzi trascorre una romantica serata, scambiandosi anche il primo bacio pubblico.I due hanno già i programmi per l’estate: “Con Karen ci conosciamo da tempo, ma non c'è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati – ha spiegato alla rivista - C'era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single, è scattato subito quel qualcosa di bello. Oggi ci godiamo il nostro primo viaggio insieme anche se le prove le abbiamo fatte godendoci un weekend a Monte Carlo. Relax e quando tornerò sarà il caos. Uscirà il singolo estivo e sarà una sorpresa. Solo che al momento non c'è una data definitiva. Dovrei anche sbrigarmi ... Poi trascorreremo Pestate in Sardegna, abbiamo preso una casa”