Uomini e Donne: Angela Nasti ha scelto in diretta Alessio Campoli

di Ida Di Grazia

Uomini e Donne

La musica che gira intorno: fuoriporta. Da Venditti a Soler, dal trio Pieraccioni, Conti, Paneriello ad Anastacia​

Mercoledì 29 Maggio 2019, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

inaugura il primo esperimento diDurante la puntata in diretta del trono classico di Uomini e Donne, la sorella dell'influencer Chiara Nasti, ha detto si adA differenza delle precedenti edizioni oggi pomeriggio su canale 5durante ilLuca Daffrè,l'altro corteggiatore, ha ricevuto un no. Ovazione sui social per la scelta della Nasti. Pioggia di petali di rosa sulla neo coppia che è stata benedetta anche da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia formatasi proprioa Uomini e Donne circa tre anni fa e che domani diventeranno marito e moglie.Domani andrà in onda, sempre in diretta, la scelta di Andrea Zelletta.