Cecilia Rodriguez e quel gesto che indigna i fan: «Non ti fa schifo?». Cosa ha fatto

Riempita di critiche. Non ha fatto un figurone la sorella di Belen Rodriguez che, arrivata da qualche ora a Los Angeles per partecipare al Coachella festival è stata già criticata dagli haters. Perchè? Il motivo è legato all'ultimo post che Cecilia Rodriguez ha pubblicato su Instagram. Total look Hinnominate, con gonna e giacca fluo, la compagna di Ignazio si è fatta immortalare mentre sorride ed è entusiasta. Ma un dettaglio non è sfuggito ai fan: Cechu salta sulle lenzuola pulite con le scarpe da ginnastica sulle lenzuola pulite. I follower, indignati dal gesto, hanno commentato sotto il post senza risparmiarsi.

Festa del Gf Vip, «qualcosa è andato male»: spunta il retroscena sul party dei vipponi post finale

Amici, la frecciata di Andreas Muller (ex ballerino del programma) contro il talent di Maria De Filippi: ecco cosa ha detto

I commenti al veleno

Pioggia di commenti al veleno per il gesto di Cechu. «Con le scarpe sul letto non si può vede» si legge, e ancora: «Le scarpe no! Anche se le lenzuola le cambieranno! Non si può proprio vedere! », «questo accade quando la roba non è la loro e soprattutto non la lavano loro». Innumerevoli i commenti in cui in molti esprimono disapprovazione per Cecilia e la invitano a portare più rispetto: «Ma non ti fa schifo dormire dove ci sei salita con le scarpe!!», «salire sul letto con le scarpe come se fosse casa loro solo perchè hanno 2 soldi si sentono i padroni», «a mancanza di rispetto per chi dopo di lei , per lavoro, è "impiegato" nella pulizia della stanza, fa capire nettamente il livello di educazione anche vs i futuri ospiti. », «Che tristezza, fanno due soldi e si credono le star.», «Poco rispettosa o poco igienica».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA