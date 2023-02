Belen e Stefano De Martino in crisi? Tra le foto spunta un dettaglio: «Tutte chiacchiere...»

di Redazione Web

Tra Belen e Stefano De Martino è tornata la pace dopo la tempesta? Sembra proprio di sì e a confermarlo ci ha pensato la conduttrice de Le Iene.

Da tempo si vociferava di nuove problematiche tra la coppia. I diretti interessati non si sono pronunciati sulle voci per più di un mese, ma ora a mettere a tacere i rumors pare ci abbia pensato Belen che con un post su Instagram ha colto l'occasione per mettere in risalto un dettaglio che non è sfuggito ai fan...

Belen, il messaggio per Teo Mammucari a Le Iene: «Anche se non lo vedete qui...». E lui risponde così

Le Iene, Teo Mammucari assente e Belen conduce da sola: «Colpa di una lite furibonda». Il retroscena

Stefano De Martino e Belen, è crisi? Tra le storie Instagram spunta un messaggio che non lascia dubbi

Belen, la fede al dito

Belen ha più volte ripetuto di aver ritrovato la felicità ritornando con Stefano. In una recente intervista la showgirl argentina ha raccontato di aver sofferto dopo la loro separazione. Tuttavia, il ritorno di fiamma era più che prevedibile: «Abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio», aveva spiegato la conduttrice di Tu Si Que Vales in un'intervista rilasciata a Verissimo.

Ora i fan hanno notato un dettaglio tra le ultime foto condivise dalla showgirl sul suo profilo Instagram e non hanno potuto fare a meno di commentare: «Sbaglio o vedo una fede nuziale al dito?», ha commentato qualcuno. «Meno male, son tutte chiacchiere quelle che circolano», ha scritto qualcun altro.

La fede al dito starebbe a significare che l'amore tra i due è più forte di prima. «Anche Stefano oggi nella storia in cui suona il piano, ha la fede», ha replicato un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA