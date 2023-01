Gf Vip, Antonino Spinalbese nomina Belen e poi si tappa la bocca: cosa ha detto per sbaglio

Antonino Spinalbese ha sempre evitato di parlare della sua ex fidanzata Belen Rodriguez. Tra i due i rapporti sono sereni, e lui stesso ha spiegato di sentirla per le questioni legate alla loro bambina, Luna Marì.

Quando però si tratta di parlare di lei all'interno del reality, Antonino appare sempre contenuto, quasi come se volesse evitare di pronunciare il suo nome per non tirarla in ballo in questioni che non la interessano.

Gf Vip, Luca e Ivana si amano ancora? L'ex gieffina lunedì nella casa. Onestini: «Il mio grande amore»

Gf Vip, Orietta Berti attacca Antonella Fiordelisi: «Brutta rappresentanza della gioventù»

«Il Gf Vip è un programma di m***a»: lo sfogo choc di Daniele Dal Moro. Signorini furioso reagisce così

Cosa ha detto

Questo è quello che emerge dopo una gaffe da lui stesso commessa. Antonino, infatti, scherzando con altri inquilini, ha detto: «Mi rivolgo direttamente a lui: Brad, quando fai queste cene noi vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen», nominando la sua ex al posto di Giaele.

Accortosi subito della gaffe, Antonino si è portato la mano alla bocca, riconoscendo l'errore. «Oddio, no dai non ho detto niente di grave» ha aggiunto.

Photo: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- La reazione di Belen Rodriguez alle parole di Antonino Spinalbese: 'mantieni il bacio'. Cosa ha scritto su Instagram

Peggy è il "#cane più brutto della #granbretagna", la padrona: «La amiamo alla follia, non la cambieremmo con nessuno» https://t.co/L60Kx60hiE — Leggo (@leggoit) January 31, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA