Le Iene, Teo Mammucari assente e Belen conduce da sola: «Colpa di una lite furibonda». Il retroscena

Teo Mammucari assente ingiustificato a "Le Iene". L'assenza del co-conduttore, che guida il programma di Italia 1 al fianco di Belen Rodriguez, ha lasciato gli spettatori perplessi. La showgirl argentina ha condotto da sola la prima puntata, senza dare spiegazioni in merito. Qualcuno ha pensato al Covid o a un'influenza, ma il vero motivo sarebbe un altro.

Perché Mammucari non conduce Le Iene?

Teo Mammucari sta benissimo, la sua assenza non è legata a problemi di salute. Allora qual è il motivo? Secondo quanto riportato da Dagospia, il conduttore avrebbe litigato con Davide Parenti, autore principale del programma Le Iene. «A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti», si legge sul sito di D'Agostino. E adesso potrebbe essere a rischio l'intera stagione. Per il momento non è stato annunciato un sostituto. Probabilmente le parti cercheranno un compromesso. Ma se non dovesse essere trovato, Mammucari potrebbe definitivamente lasciare la conduzione del programma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 17:14

