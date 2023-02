Gf Vip, il game di Antonino Spinalbese finisce male: Edoardo Tavassi contro i Rodriguez. Cosa è successo

Serata scoppiettante al GfVip. Essendo annoiati, i vipponi si sono inventati un quiz particolare che hanno chiamato “Tutta la verità”. Nel game i partecipanti avrebbero dovuto rispondere con sincerità ad una serie di domande più o meno scottanti. I concorrenti protagonisti del gioco sono stati Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria , interrogati da Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli. Dietro i due concorrenti, c'era Alberto de Pisis, che avrebbe costretto i due sfidanti a mangiare cibi tremendi nel caso in cui non avessero voluto rispondere ai quesiti.

A partire con le domande è stato Antonino Spinalbese che ha chiesto a Edoardo Tavassi con quali concorrenti del suo primo reality non avrebbe mai più voluto avere a che fare. Edoardo, a questo punto, ha risposto senza battere ciglio: «Jeremias Rodriguez!», aggiungendo subito dopo anche il padre Gustavo senza però specificare nel dettaglio i motivi del suo astio.

Nessuna replica

Antonino Spinalbese, che è molto legato ai due Rodriguez, ed ex di Belen, con cui ha avuto la piccola Luna Marì, non ha replicato. Forse per non creare polemiche o strascichi che gli avrebbero potuto portare guai. Ma in molti si sono chiesti il perchè Spinalbese abbia posto a Tavassi tale domanda, sapendo esattamente la risposta? Il reality a cui ha fatto riferimento Spinalbese è ovviamente L’Isola dei Famosi. Non è un segreto che fra Edoardo Tavassi e i Rodriguez padre e figlio non scorresse buon sangue: il fratello di Guendalina, tempo fa, aveva per esempio recriminato a Jeremias in modo particolare di averlo tradito, visto che avrebbe rivelato «cose private a tutta Italia».

Il motivo

Infatti, in passato, durante un’intervista a Radio Radio, Edoardo Tavassi aveva raccontato di aver avuto dei problemi economici in passato e di essere stato costretto a chiedere aiuto alla sorella Guendalina. Ed è stato questo episodio che Jeremias avrebbe detto a favore di telecamera.

