Belen, la dedica (commovente) a Stefano De Martino: «Orgogliosa della tua essenza»

di Redazione web

Belen e Stefano De Martino sono tornati ad amarsi ancora più di prima. La relazione scorre a gonfie vele e a confermarlo ci pensa la showgirl argentina con una storia Instagram che conferma ancora una volta quanto il loro amore sia ben saldo: «Orgogliosa della tua essenza», ha scritto l'influencer in occasione di Bar Stella, il nuovo programma condotto dal marito Stefano dedicato al locale del nonno in piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata.

Belen Rodriguez, il video con la figlia Luna Marì: c'è un dettaglio che non passa inosservato

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più innamorati: il dettaglio che non sfugge

Belen Rodriguez veste Shein, bufera per gli abiti low cost: «Con tutti i soldi che hai». Cosa è successo

Il Bar Stella

La trasmissione che va in onda in seconda serata su Rai 2 nasce da un'idea di Stefano De Martino, che ha voluto fortemente la creazione di questo programma dedicato al nonno Stefano Scassillo, all’interno del quale lavorava come barman il papà Enrico.

È un momento importante per l'ex ballerino di Amici e Belen lo sa, per questo ha voluto sostenerlo pubblicamente: «Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiunto altro. Orgogliosa della tua essenza», ha scritto la showgirl.

Parole al miele che Stefano De Martino ha ricondiviso tra le sue storie non aggiungendo altro, ma un chiaro gesto che il ballerino abbia apprezzato la dolce dedica lasciata dalla moglie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA