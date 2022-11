Belen Rodriguez veste Shein, bufera per gli abiti low cost: «Con tutti i soldi che hai». Cosa è successo

Belen Rodriguez è finita al centro di una bufera social. La showgirl argentina ha sponsorizzato, nel suo ultimo post Instagram, Shein, il noto brand di abbigliamento cinese e questo è servito per scatenare la polemica: «Sponsorizzare Shein significa proprio essere fuori dal mondo», hanno scritto gli utenti sotto al post Instagram.

Cosa è successo

Shein è un marchio cinese che nell'ultimo anno ha ottenuto un grande successo e che risulta essere una delle aziende di moda più ambite del momento, in particolare perché si presenta come un marchio fast fashion, conveniente dal punto di vista economico perché considerato low cost.

Secondo delle inchieste condotte dalle telecamere di Channel 4, rete televisiva britannica, si è rivelato lo sfruttamento della manodopera: pochi centesimi per una qualità dei capi che lascia a desiderare.

Motivo per il quale, gli utenti si sono scagliati contro la showgirl argentina: «Oltre che una bellissima donna ti reputo molto intelligente, non puoi sponsorizzare un'azienda che sfrutta», ha scritto qualcuno.

«Non ci posso credere che sponsorizzi un marchio come shein dove c’è sfruttamento al massimo livello delle persone e inquinamento a non finire! Una persona come te ha la fortuna di poter scegliere e dire no...», ha scritto qualcun altro.

