Belen Rodriguez, lo (strano) messaggio social: «Rischia, potresti essere a un passo dalla felicità»

Una ventata d'aria fresca per Belen Rodriguez. «Per rischiare bisogna essere persone felici». Sono queste le parole che la showgirl argentina ha scritto su Instagram. Ennesima frecciatina social? Probabilmente sì. Belen sta cercando in tutti i modi di far intendere ai suoi follower (e non solo) la sua voglia di tagliare definitivamente con il passato. Conclusa la storia d'amore con l'imprenditore Elio Lorenzoni, la showgirl volta pagina e si dedica esclusivamente alle sue passioni, come la danza e poi soprattutto, ai suoi due figli, Luna Marì e Santiago.

Belen, il periodo di ripresa

Dopo il periodo buio attraversato durante l’estate, quando ha dovuto ricorrere alle cure in clinica per riprendersi dalla depressione, Belen ha iniziato un lento percorso di rinascita. La fine del matrimonio con Stefano De Martino e del sogno del "vissero per sempre felici e contenti" per i presunti tradimenti di lui, la depressione e l’assenza nel palinsesto televisivo italiano per la prima volta da più di 15 anni oltre alla fine della relazione con Elio Lorenzoni.

Un mix di eventi che hanno permesso a Belen di reagire con tutto il suo coraggio e la sua forza.

Belen farebbe bene o male a rischiare? E soprattutto in che ambito? La questione è, come sempre, ambivalente e i fan sono sempre più curiosi di scoprire la verità.

