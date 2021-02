Belen Rodriguez incinta, ora è ufficiale: «Sono al quinto mese. Sento che è una bimba»

Belen Rodriguez è incinta, ora è ufficiale: «Sono al quinto mese». Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti sulla showgirl argentina, che in prima persona al settimanale Chi ha comunicato la sua gravidanza. La rivista le ha dedicato la sua copertina di questa settimana: per lei è il secondo figlio, concepito dalla relazione con Antonino Spinalbanese, dopo il piccolo Santiago che venne alla luce dal matrimonio con Stefano De Martino.

Belen incinta: «Sono al quinto mese»

«Sono entrata nel quinto mese di gravidanza», le sue parole. Belen e Antonino stanno insieme da poco meno di un anno: galeotta una vacanza a Ibiza per la showgirl e l’ex parrucchiere di una delle catene di saloni più rinomate al mondo. «Quando l’ho visto, ho pensato ‘che bel ragazzo’. Era il mio genere, per me è stato un colpo di fulmine», ha detto Belen, che lo ha definito «un uomo gentile», nonostante a lei siano sempre «piaciuti gli stronzi».

La gioia di Belen: «Sento che è una bambina»

«Il sesso del bambino non lo sappiamo ancora, e non abbiamo scelto nemmeno il nome», fa sapere lei. Ma «sento che sarà una bambina». E al settimanale Chi parla anche Antonino: «Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, è la persona più sincera che abbia mai conosciuto, una donna che trova il lato bello in ogni cosa».

