MILANO –sono di nuovo in crisi. La situazione secondo i beninformati non sarebbe recente e i due, oltre a numerosi uscite da single serale, vivrebbero ormai in case separate.Le cause della (temporanea?) divisione sono tuttora misteriosi, ma secondo “Spy”, settimanale diretto da Alfonso Signorini, i motivi andrebbero ricercati nella mancata assegnazione del programma sui Mondiali di calcio di Mediaset. Belen infatti non sarà la conduttrice, dato che i il programma è stato "girato" a Ilary Blasi, e il suo ruolo è stato molto ridimensionato: “Non ha preso bene il fatto di essere stata sostituita alla conduzione del programma di Canale 5 di cui comunque farà parte del cast.Ha deciso di concentrarsi sul lavoro - scrive la rivista - prendendosi una pausa di riflessione. Il pilota non ha potuto far altro che accettare la decisione della ex fidanzata. Aspetta che lei cambi idea e soffre in silenzio per la lontananza della donna con la quale vorrebbe formare una famiglia”.