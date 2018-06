Ilary Blasi e Belen Rodriguez, regine dei Mondiali di calcio su Mediaset. Ecco il palinsesto

È ufficiale, saranno Ilary Blasi e Belen Rodriguez ad animare l'intrattenimento di Mediaset per i Mondiali di Russia 2018. L'annuncio durante la conferenza stampa organizzata a Cologno Monzese per la presentazione dell'offerta Fifa World Cup Russia 2018.





Le due showgirl condurranno 'Balalaika, dalla Russia con amorè, in onda dal 15 giugno alle 22, insieme a Nicola Savino, Diego Abatantuono e la Gialappas Band.



Lo show vedrà anche la partecipazione di molti ospiti e volti noti dello sport e dello spettacolo. I 'Gialappì saranno impegnati anche con 'Mai dire Mondialì su Mediaset Extra e Radio 105, commentando una selezione di 31 partite e, dagli ottavi in poi, tutti gli incontri.



Sessantaquattro partite del Mondiale, tutte in diretta, tutte in chiaro e tutte in HD, a cui si aggiungono oltre mille ore di programmazione, 500 di live con quattro canali dedicati. Mediaset ha presentato a Cologno Monzese il proprio palinsesto per la rassegna di Russia 2018. «Questa è una giornata di festa - rivela l'ad e vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi -, sono contento perché si è già visto il nostro Dna. Per noi è una grande responsabilità, facciamo tanto calcio ma il Mondiale è una prima volta. Lo tratteremo come non si è mai visto, in modo spettacolare, allegro e brillante». «Sarà il Mondiale più bello di sempre», aggiunge il direttore di Sport Mediaset Alberto Brandi. Una squadra di 8 telecronisti e 7 talent che potrà contare sulla presenza da inviato speciale del vice presidente dell'Inter Javier Zanetti. Sette i programmi che accompagneranno i telespettatori dalle 8 di mattina fino a tarda serata.