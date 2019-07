Belen si mostra bellissima senza trucco e filtri, ma gli hater l'attaccano su un dettaglio

Lunedì 15 Luglio 2019, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vittima ancora una volta degliLa bella showgirl argentina si trova in un periodo d'oro della sua carriera e ha anche ritrovato la serenità familiare ricongiungendosi all'ex marito Stefano De Martino per la felicità anche di loro figlio Santiago. Pur vivendo un periodo tanto felice c'è chi riesce a smontare l'atmosfera con duriBelen ha postato una foto in cui si mostra acqua e sapone, senza trucco, spettinata e anche poco vestita. La conduttrice argentina mostra però la sua bellezza anche in assenza di ritocchi e strategie di bellezza, con uno sguardo penetrante e un fisico perfetto, ma anche di fronte alla perfezione c'è chi riesce a trovare il pelo nell'uovo. Infatti è proprio il pelo ad essere finito sotto accusa, alcuni follower hanno criticato la scelta di Belen di non depilarsi le braccia lasciando intravedere della peluria biondastra.Non è la prima volta che la Rodriguez subisce body shaming in tal senso, in passato le era stato fatto notare che la stessa peluria era presente sulle sue cosce e aveva risposto che da donna latina la ceretta total body non è di suo gradimento. Questa volta Belen non ha risposto, ormai superiore a questo tipo di commenti, ma probabilmente potrebbe dare la stessa spiegazione. Resta evidente che, anche se con qualche peletto biondo, la sua bellezza non è certo da mettere in discussione.