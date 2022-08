Belen, la dedica speciale di Sangiovanni fa commuovere: «Sei una bella persona»

Una dedica speciale. Non solo musica per Sangiovanni, ma anche parole al miele e, stavolta, non sono per la sua Giulia Stabile. L'ex cantante di Amici ha regalato a Belen Rodriguez una stampa con la copertina del suo secondo disco, Cadere Volare, accompagnata da dolci parole: «A Belen, grazie per le tue parole. Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna. Sangio». Così, il cantante ha omaggiato la modella argentina, salutando anche i piccoli Santiago e Luna Marì, i figli avuti rispettivamente da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Il tutto è stato immortalato in uno scatto da Belen e pubblicato in una story Instagram.

Fra trattamento sul lettino della sua massaggiatrice e una sponsorizzazione di un altro prodotto di bellezza, Belen ha voluto ringraziare Sangiovanni pubblicamente. Non sono state pubblicate le parole dell'argentina che avrebbero commosso Sangiovanni, ma sembra che il tutto sia legato alla fidanzata Giulia Stabile con cui Belen è molto amica, da quando la ballerina è entrata a far parte del cast di Tu sì que vales.

In una lunga intervista concessa lo scorso anno a Tv Sorrisi e Canzoni, Giulia Stabile aveva raccontato i dettagli della sua amicizia con Belen, che l’ha fin da subito presa sotto la sua ala protettrice. «Con me è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono» aveva dichiarato Stabile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 20:01

