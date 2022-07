Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, estate rovente: balli e baci in discoteca

Lunghe vacanze per Michelle Hunziker si sta godendo la Sardegna con le figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste. Ma non solo. Sembra che con lei ci sia anche il nuovo compagno, il chirurgo Giovanni Angiolini. Ma, tra le stories, la conduttrice pubblica alcuni momenti delle sue giornate, non inquadrando mai il nuovo fidanzato. Ma, anche stavolta, qualcuno l'ha ripresa con Angiolini mentre trascorreva una serata in discoteca, al Billionaire, e scatenata ballava a ritmo di musica con il compagno.

Inoltre, nei video, condivisi da un utente su Tik Tok, si vede Hunziker al mare con la figlia: e tra un tuffo e l'altro accontenta i fan che la raggiungono per scattarsi una foto con lei.

Il video è stato girato da un presente, e ripreso da Deianira Marzano che li vede insieme, complici, mentre ballano e si scambiano dei baci. Già lo scorso giugno erano stati beccati dal settimanale Chi mentre si scambiavano tenerezze in barca: dopo l'inizio della frequentazione lo scorso marzo ormai non si nascondono più.

Lui sembrava essere assente però durante la giornata al mare di Michelle con la figlia Aurora: mamma e figlia dopo un bagno si stavano dirigendo verso il loro lettino sulla spiaggia quando sono state fermate da alcuni fan. Sorridenti e disponibili, hanno scattato diversi selfie con loro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 20:53

