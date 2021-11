Belen, Antonino Spinalbese conferma la crisi? La sua risposta (riguardo i figli) è un giallo

Le voci di una rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si fanno sempre più insistenti. Da fidanzati inseparabili, a super genitori a luglio della piccola Luna Marì, ora i due ragazzi non si vedono più insieme. I genitori della sorellina di Santiago appaiono distanti e in crisi. Nessuna conferma arriva dai diretti interessati, ma nei saloni del gossip sembra ci siano pochi dubbi sulla questione. E ultimamente anche l'hairstylist pare cominci a manifestare la sua insofferenza sui social.

Leggi anche > Ballando al veleno, Morgan e Selvaggia ci vanno giù pesante

Pochi giorni fa Antonino su Instagram ha postato una foto in cui tiene la mano della sua bambina: «Provate a dividerci». Non si sa bene a cosa volesse in realtà dire ma il popolo del web è sceso in campo per dire la sua: mentre alcuni danno per scontato che la relazione con Belen si sia definitivamente conclusa, invitandolo a voltare pagina e andare avanti, altri, hanno interpretato il messaggio come una frecciata palese alla showgirl argentina, e gli hanno scritto di portare rispetto alla Rodriguez. Ma si sa i commenti dei follower sono sempre di parte.

Leggi anche > Conor McGregor a Facchinetti: «Non mi dispiace, te lo sei meritato»

Belen, crisi confermata da Antonino?

Nelle ore scorse però spunta fuori un indizio sospetto seminato dallo stesso Spinalbese. Un sabato sera in solitaria quello dell'hairstylist testimoniato da una foto con una bottiglia di vino bianco e un calice. Pioggia di commenti alcuni anche contro Antonino e Belen, ma a lasciare spiazzati i fan è stata una risposta del papà di Luna Marì. «Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera». Questo il commento diretto e accusatorio di un fan. A lasciare senza parole ancor più, però, è stata la risposta di Antonino: «Lo penso anche io». Un modo questo per Spinalbese si prendere una posizione verso Belen? Sicuramente non è la prima volta che di recente l’hairstylist fa emergere esternazioni che si prestano a interpretazioni che possono spingere a pensare che tra lui e la Rodriguez non tiri un'aria serena anche per quel che riguarda la gestione della piccola Luna Marì.

Al di là dell’opinione dei ‘seguaci’ del web, resta chiaro che Spinalbese e la modella argentina sono più lontani che mai. I ben informati assicurano che da settimane vivono in case separate. Forse la love story è giunta irrimediabilmene al termine.

La reazione di Belen

E se mentre Antonino dice e non dice tra le righe anche Belen si è lasciata andare a un commento molto stizzito a un follower. La showgirl argentina ha pubblicato qualche giorno fa una foto del fratello Jeremias accompagnata dalla scitta «Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l’equilibrio». Tra i tanti commenti arrivati spunta la domanda indiscreta di una follower: «Chi sarà il prossimo?» facendo riferimento alla presunta (ma per i follower certa) fine della storia con l’ex hairstylist Spinalbese. «Probabilmente sono cavoli miei» ha scritto inaspettatamente la conduttrice, confermando a suo modo la voce della crisi. Eppure dopo la nascita di Luna Marì i due ragazzi erano innamoratissimi e a Verissimo a la stessa Belen aveva detto: «Voglio che sia lui per sempre» Ma al momento il silenzio dei due continua a far pensare ai follower a tutt’altro e l’ultimo scatto social insieme risale alla festa di compleanno di lei del 21 settembre scorso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA