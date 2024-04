Mattia Zenzola, incidente in auto per il vincitore di Amici. Il ballerino travolto da un'auto pirata: «Scappata via senza pietà»

Puara per Mattia Zenzola, il vincitore della passata edizione di Amici 2023. Il ballerino barese stato vittima di un tamponamento da parte di un'altra automobile che, però, è scappata via senza nemmeno prestare soccorso. lo racconta lui sui social: «Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un'auto si fermasse almeno a dare soccorso, invece di scappare via senza pietà». Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il ballerino, che rassicura i suoi fan circa le proprie condizioni di salute, ma esprime un grande rammarico per il comportamento del "pirata".

La denuncia

Sul suo profilo Instagram Mattia condivide la foto della macchina danneggiata con l'intento di «sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile», scrive.

