Isobel in lacrime ad Amici a poche ore dalla finale, l'emozione per la sorpresa della mamma: «Non la vedo da mesi»

Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi, sta per concludersi. A tale proposito, gli allievi si godono le ultime emozioni nella scuola, prima della finalissima di domenica, che sarà eccezionalmente trasmessa in diretta tv. Infatti, negli ultimi giorni per i quattro finalisti sono arrivate delle sorprese da parte delle persone a loro care. Abbiamo visto prima la sorpresa per Wax da parte della sua mamma e del suo papà e poi quella per Mattia Zenzola che ha ricevuto la visita del papà.

Nelle ultime ore, invece, è toccato ad Angelina Mango che ha ricevuto alcuni videomessaggi da alcuni suoi amici e dalla mamma. E infine la sorpresa è arrivata anche per Isobel Kinnear che non è riuscita a trattenere le lacrime. Andiamo a vedere cosa è successo.

La sorpresa per Isobel Kinnear

La ballerina, allieva della maestra Alessandra Celentano, ha ricevuto una comunicazione dalla redazione di Amici in cui le si chiedeva di seguire un nastro rosso.

La videochiamata

Improvvisamente sullo schermo sono apparsi alcuni video di Isobel quando era piccola e proprio in quel momento, la ballerina, non è riuscita a trattenere le lacrime. Poco dopo è arrivata la videochiamata da Sydney di sua mamma che si è complimentata con la figlia e insieme hanno scartato i regali. Sono 175 giorni che mamma e figlia sono lontane e divise, cioè da quando la ballerina è partita dall'Australia per andare a Roma per seguire il suo sogno.

Insomma, una dolcissima sorpresa per Isobel ricca di tenere emozioni soprattutto a ridosso del giorno della festa della mamma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 11:12

