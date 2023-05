Angelina Mango, lettera della mamma ad Amici: «Da quando papà non c'è più non ho saputo proteggerti da schifo e cattiverie»

di Redazione Web

Durante il daytime di Amici 22, a due giorni dalla finale, la cantante Angelina Mango ha ricevuto una sorpresa dalla sua migliore amica Sofia, poi dai suoi amici e dalla sua mamma, Laura Valente, che le ha ricordato le parole di papà Mango.

Tra le lacrime e l'emozione la cantante ha ascoltato prima le parole dei suoi amici e poi la lettera della mamma. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

La lettera di Laura Valente a Angelina Mango

La mamma di Angelina Mango, Laura Valente, con una lunga lettera ha parlato alla figlia. «Da mamma ti confesso che non vedo l'ora che Amici finisca per averti nel mio quotidiano, troppi mesi senza di te. Da pubblico ho goduto di ogni esibizione. Se non fossi la tua mamma, sarei comunque la tua migliore amica». Poi ha aggiunto: «Oggi voglio chiederti scusa perché da quando papà non c'è più forse non ho saputo proteggerti dallo schifo e dalla cattiveria che ci è piovuta addosso. Ho cercato con tutte le mie forze di tener lontano gli sciacalli quando il castello è crollato.

Le parole di papà Mango

Nell'ultima parte della lettera Laura Valente ha scelto di rompere televisivamente quel silenzio che aleggia da quando Angelina Mango è nella scuola di Amici.

«Adesso io ti vorrei fare un regalo, so che è un regalo che potrebbe farti anche commuovere molto, ma ti prego amore, prova a coglierne l’aspetto più vitale, più profondo e più bello. Giorni fa mi è capitato in mano per caso il comunicato stampa che papà aveva scritto in occasione dell’uscita dell’ultimo album che ha registrato. In quel album, l’amore è invisibile, lui aveva voluto accanto anche i suoi figli. Infatti nella cover di Get back dei Beatles, tu hai cantato insieme a lui e Filippo ha suonato la batteria».

Poi ha continuato: «Nel suo cuore aveva già visto quello che saresti diventata oggi e infatti in quel comunicato ha scritto tuo padre ha scritto: "In get back" vi è lo scontro, frontalmente delicatissimo tra la vocalità robusta e potente di un uomo maturo e quella di Angelina, 12enne di carattere, forte e un giovane istinto. Ascoltando Angelina cantare questa canzone si capisce che la musica è firmamento che ti accoglie fin dalla nascita e ti benedice e sorride con tutte le stelle di cui è capace. Questo non è solo un giudizio di un padre o di un artista, preferisco pensare sia il giudizio di un uomo che necessita di apprezzare un fatto artistico per quello che è senza pensare da dove esso arrivi e quale sia il punto di partenza"».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 21:29

