Giulia Stabile, la dolce dedica a Rudy Zerbi per il suo compleanno: «Tanti auguri al mio secondo papà»

Rudy Zerbi compie 55 anni oggi, 3 febbraio. Un compleanno molto particolare per l'insegnante di Amici che ha dedicato sempre anima e corpo al talent show di Maria De Filippi. In pochi anni è diventato uno dei personaggi principali dei programmi della conduttrice, da Amici a Tu si que Vales, con la sua simpatia, spontaneità e anche un pizzico di "antipatia" per le sue idee considerate spesso troppo dure nei confronti degli allievi della scuola.

Tra i primi a fargli gli auguri c'è anche Giulia Stabile che proprio ieri ha acquistato la sua prima casa a 21 anni, dopo la rottura con Sangiovanni.

Gli auguri di Giulia Stabile

Giulia Stabile ha fatto gli auguri a Rudy Zerbi sulle sue storie Instagram con una dedica molto dolce: «Tanti auguri al mio secondo papà». L'insegnante di Amici, infatti, ha da sempre dichiarato di aver trovato nella ballerina, ora professionista, una figlia e lei un vice papà che, quando è lontana dalla famiglia, può contare su di lui in qualunque momento.

