Giulia Stabile, l'acquisto della prima casa e la reazione dei genitori: «Ho fatto una cosa da grande»

di Dajana Mrruku

Giulia Stabile sta diventando grande. La ballerina di Amici, conosciuta dai fan del talent show di Maria De Filippi che l'hanno vista nascere dentro la scuola, crescere, maturare e diventare una donna forte e sicura di sè. Da giovane 18enne a una professionista che ha appena acquistato la sua prima casa, Giulia sta facendo dei passi da gigante e, come sempre, vuole avere la sua famiglia accanto per celebrare le vittorie e stappare la bottiglia.

L'emozione della prima casa

Giulia Stabile ha condiviso con i suoi follower l'emozione dell'acquisto della sua prima casa a Roma, mostrando a tutti le chiavi dell'appartamento e facendo vedere la reazione dei genitori e dei parenti alla notizia.

I parenti di Giulia hanno risposto tutti presente, dalla zia, alla nonna, con foto in cui si mostrano felici e con il pollice in sù, mentre lei è al settimo cielo per l'acquisto della sua prima casa a Roma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 18:35

