Amici 22, Valeria Mancini e il caso noce moscata: «Il mio sogno diventato un incubo». Lo sfogo su TikTok

Valeria Mancini ha deciso di rompere il silenzio in merito a quanto accaduto la notte di Capodanno tra i concorrenti di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, dove, secondo alcune ricostruzioni, alcuni ragazzi sarebbero stati associati all'aver sniffato o fumato noce moscata.

Durante la scorsa puntata, andata in onda domenica 15 gennaio, la concorrente dopo la sfida contro Cricca è stata eliminata dal talent.

Cosa sia successo esattamente la notte di Capodanno dentro le casette di Amici rimane ancora oggi un mistero: Maria De Filippi ha preferito non svelare i dettagli. Ma a fare chiarezza ci ha pensato Valeria, in arte Guera, condividendo un video su TikTok.

Valeria Mancini dopo l'eliminazione

Guera sulla questione aveva scritto su Instagram: «In vita mia non ho mai sniffato nulla, tanto meno la noce moscata», ribadendo così di essere estranea a quanto successo. «Credo possiate immaginare la mia tristezza e la mia amarezza, il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e lo accetto, non posso accettare che io venga associata a supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona. Questo "dire" e "non dire" ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori cose, avrei preferito che i video fossero stati mostrati, l'ho sperato», le parole della cantante ed ex concorrente di Amici che ha mostrato tutta la sua frustrazione sui social.

«Capisco la scelta di non farlo per tutela dei minori, ma se fossero stati mostrati avreste visto la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare cosa è successo, sono stata io a pagarne le conseguenze ma volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e incoraggiamento. Spero che un giorno la verità venga fuori», conclude Guera ricevendo tra i commenti tutto il sostegno da parte dei fan.

