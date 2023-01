Amici 22, Cattelan bacchetta i ragazzi: «L'hanno combinata grossa». La noce moscata? Spunta un video su TikTok

Continua il «noce moscata gate» ed è ancora mistero su quanto accaduto la notte di capodanno ad Amici. A parlarne è anche Alessandro Cattelan che si trovava in trasmissione proprio nella puntata in cui si è parlato dell'accaduto ed è emersa la possibilità di provvedimenti disciplinari. Nonostante il clima teso però è riuscito a essere il Cattelan di sempre: ha dato dell’Orsetto del Cuore a Jore, ha ironizzato su Niveo che secondo lui si ispirerebbe troppo a Calcutta e Ariete. Poi in radio ha raccontato cosa è successo dietro le quinte.

Il racconto di Cattelan

Il conduttore ha spiegato che il clima tra i ragazzi era molto teso: «Sono arrivato lì, c’erano tutti che piangevano, si scusavano. Lì per lì ho detto ‘Cos’hanno fatto? Hanno ammazzato qualcuno?‘ Per stemperare come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e dicevano che i ragazzi l’hanno combinata grossa. Rudy Zerbi era inca come una iena». Ha però spiegato di non sapere cosa avessero fatto i ragazzi, ma ha aggiunto che quello che era stato combinato era stato anche ben nascosto, visto che la produzione lo avrebbe scoperto dopo 10 giorni.

Le nuove ipotesi

Intanto continuano indiscrezioni e voci su quella notte. Se Guera ha smentito di aver sniffato noce moscata sembra spuntare una nuova ipotesi. I ragazzi avrebbero assunto la noce moscata in una bevanda, cercando sempre di ricavarne l'effetto stupefacente. L'ex concorrente ha infatti dichiarato di non aver mai sniffato nulla, ma non ha fatto alcun riferimento al bere. Una ragazza su TikTok ha scritto: «So quello che è successo. Me l’ha detto un familiare di una concorrente del programma. Posso solo dire che la noce moscata c’entra, ma non l’hanno né sniffata, né fumata», poi un’amica della sorella di Maddalena agiunge: «Ragazzi Valeria ha detto che non ha sniffato o fumato nulla. La noce moscata l’hanno messa nel succo». A supporto di questa tesi c’è anche un video di capodanno in cui Wax beve da una bottiglia e Aurora urla: "Noo".

