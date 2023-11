Amici, Petit vince la gara di scrittura ma sui social spunta il dettaglio: «Si tratta di plagio»

di Marta Goggi

Nella puntata di Amici di oggi Petit ha vinto la gara di scrittura contro Mida e Holy Francisco. Il compito prevedeva il riadattamento di brani con l'aggiunta di barre dedicate al tema della donna. A fornire la sua opinione sui cantanti era Giordana Angi, che ha scelto come preferito Petit. Il cantante si è esibito con Parlami di Fasma, dedicando delle strofe a sua mamma.

La strofa

Giordana Angi ha scelto Petit come vincitore, attribuendogli la vittoria perchè colpita da una strofa in particolare: «C’è una frase, solo una frase, però che mi ha colpito particolarmente: 'Il mondo solo io non posso cambiarlo io non posso ma noi si'». Ma la frase in questione, come notato sui social, non è di Petit, ma dell'autore originario del brano, Fasma. Il cantante non ha fatto notare l'errore, ma al web non è passata inosservata la gaffe.

