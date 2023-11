Anna Pettinelli, la gaffe con Dua Lipa è virale: «Houdini personaggio biblico». La reazione della cantante

di Cristina Siciliano

Dua Lipa è tornata con "Houdini", l'attesissimo singolo che introduce l'inizio di un nuovo capitolo dopo il suo album di grandissimo successo del 2020. La canzone dà il via al filo narrativo che si snoda attraverso un messaggio: «Capirsi profondamente senza sentirsi in colpa nel riconoscere il proprio valore». Tuttavia, nelle ultime ore il video di un'intervista che la cantante ha rilasciato ad Anna Pettinelli su RDS è diventato virale sui social. Poco è bastato per scatenare sui social il dibattito tra chi grida alla gaffe e chi difende la coach di Amici. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La gaffe di Anna Pettinelli

«Sei affascinata da Houdini? - ha chiesto Anna Pettinelli a Dua Lipa - Hai letto la storia di questo personaggio biblico?» . La cantante perprella ha risposto: «Houdini era una persona esistita realmente. Sono sempre stata molto affascinata dalla magia, dalla fantasia e da come queste possano essere portate nella realtà».

Il brano

Houdini è stato scritto da Dua Lipa, insieme a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala, un gruppo che ha collaborato alla realizzazione di tale progetto ed è stato prodotto da Parker e Harle.

