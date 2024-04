⁠Amici, Holden "sparisce" nei day time, il mistero si infittisce: «Non è mai in casetta con gli altri». Come sta

di Dajana Mrruku

Il serale di Amici continua tra colpi di scena e cambi di regolamento dell'ultimo minuto. Nell'ultima puntata, ad esempio, Michele Bravi non è riuscito a scegliere chi tra Lil Jolie e Sarah meritasse di continuare la sua corsa verso la finale e ha quindi assegnato loro un brano da interpretare sabato 20 aprile. Solo allora il giudice deciderà chi mandare avanti. Ma c'è un altro" mistero" che incombe. Durante le varie puntate del pomeridiano, tuttavia, si sono presentate altre stranezze, tra cui la continua assenza di Holden durante diversi momenti di gruppo.

I fan si sono chiesti il motivo di questo suo allontanamento dalla casetta e hanno avanzato alcune ipotesi.

Il motivo dell'assenza di Holden

Le continue assenze di Holden durante i momenti di gruppo all'interno della casetta hanno iniziato a insospettire i fan di Amici che vorrebbero vedere di più il cantante, soprattutto durante la fase di preparazione dei pezzi durante la settimana.

I ragazzi vengono convocati in studio per una sorpresa

Prova a indovinare chi non c'è

Livello facilissimo #amici23#holden pic.twitter.com/U5Rm3w0g4s — Mina (@Minaxxxx16) April 16, 2024

Le ipotesi

Holden, infatti, aveva avuto un'accesa discussione con il suo coach, Rudy Zerbi, al termine del quale aveva minacciato di andarsene perché soffriva troppo la competizione e aveva continui attacchi di panico. Probabilmente, come riportano alcuni utenti, la produzione potrebbe avergli permesso di dormire fuori o in una casetta a parte, lontano dal resto del gruppo per evitare un nuovo crollo emotivo. C'è chi infine ipotizza possa aver contratto il Covid, come è accaduto anche ad alcuni naufraghi dell'Isola dei Famosi, o essere semplicemente influenzato.

