Amici, Cosmary Fasanelli svela i motivi della rottura con Nunzio: «Differenze caratteriali»

di Redazione Web

È giunta al capolinea la storia d'amore tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. I due ex ballerini di Amici hanno avuto una relazione intensa che però non ha avuto un buon lieto fine. Già da qualche settimana erano iniziate a circolare alcune voci sulla presunta rottura tra i due. E proprio nelle ultime ore, Cosmary Fasanelli attraverso le sue Instagram stories ha voluto fare chiarezza in merito all'argomento. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Amici, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati? L'indizio social (di lui)

Amici 22, Nunzio e il gesto disperato per riconquistare Cosmary: fuochi d'artificio e Tiziano

«Prendo questa domanda per rispondere perché ce ne sono tantissime su questo argomento - ha raccontato Cosmary Fasanelli nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia storia è finita e vorrei non parlarne più».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA