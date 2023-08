Amici, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati? L'indizio social (di lui) preoccupa i fan

di Redazione Web

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono lasciati? Un dubbio che nelle ultime ore sta alimentando sempre di più la curiosità dei fan. La coppia, nata nel talent di Amici, il reality condotto da Maria De Filippi, si è sempre mostrata innamorata attraverso le foto pubblicate sui rispettivi profili social di entrambi. Tuttavia, nelle ultime ore un indizio sembra confermare che la relazione tra i due sia finita. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme: la foto che conferma

Amici, Nunzio e Cosmary insieme? L'indizio che non perdona

«Il mio unico errore è stato amarti al punto tale da annullare me stesso».

Nunzio Stancampiano non ha espresso esplicitamente il nome della persona a cui è indirizzato il messaggio. Per il momento l'ex velina di Striscia la Notizia non ha ancora commentato quanto accaduto.

Adesso non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito alla situazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 20:49

