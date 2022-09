Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme: la foto che conferma la relazione

di Angela Casano

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme? La foto che hanno pubblicato sui social proprio in queste ore sembra ormai ufficializzare la loro relazione. Da mesi ormai i due ex allievi di Amici, programma di Maria De Filippi, erano su tutte le pagine di gossip. Su Twitter correvano varie indiscrezioni a riguardo, anche perché Cosmary era fidanzata con Alex Wyse, altro concorrente del talent show. Questa sembra essere la conferma che tutti gli utenti stavano cercavano da mesi.

La conferma

Nunzio, ex ballerino di Amici, ha condiviso nelle storie su Instagram un tenero scatto con Cosmary Fasanelli, ballerina della scorsa edizione del talent show di Canale 5. Il selfie mostra i due stretti in un tenero abbraccio mentre sorridono sereni. A corredo della foto il ballerino ha aggiunto un cuore nero. Cosmary, in tutta risposta, ha condiviso la stessa storia sul suo profilo, e anche lei ha accompagnato la foto con un cuore nero.

La reazione degli utenti

Lo scatto ha suscitato il caos sul social dell'uccellino blu, che in pochi minuti si è riempito di cinguettii dai fan della coppia che finalmente hanno ottenuto risposta ai pochi dubbi ancora rimasti in sospeso: «Ecco la conferma ufficiale, anche se per me era scontato», ha scritto un utente dopo la pubblicazione della foto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 19:07

