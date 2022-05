Amici, Albe e Serena insieme in un video prima di separarsi: il viaggio a New York

Continua la storia d'amore tra Albe e Serena una volta finito Amici. I due si sono conosciuti infatti a scuola e si sono innamorati durante il talent. La coppia è stata tra le più amate di questa edizione, ma i fan temono che qualcosa possa andare storto con la distanza. Per ora, tuttavia, l'amore va a gonfie vele e l'ultimo video pubblicato ne è la dimostrazione.

La ballerina ha ricevuto un regalo molto importante nel corso della finale, un premio che le consentirà di studiare in una prestigiosa accademia a New York. A meno di una settimana dalla finale di Amici 2022 e poco prima della partenza della ragazza, Albe e Serena tornano sui social. Li aspetta una lunga separazione, ma sono fiduciosi e innamorati.

Una volta ripresa la vita reale, sono intenzionati a continuare a vivere la loro storia anche una volta spenti i riflettori. Serena Carella però è pronta a partire per New York e questa distanza metterà alla prova la loro relazione. Per un anno avrà la possibilità di studiare gratuitamente tutti gli stili di danza, dal classico al modern. Un sogno che si è realizzato e ora è importante investire per il proprio futuro.

