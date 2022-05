Gf Vip, primo incontro tra Barù e Jessica: «C'è attrazione fisica». Ma il rapporto è ancora un enigma

Continuano i rumors sul rapporto tra la vincitrice del GF Vip 6 Jessica Selassiè e Barù Gaetani. I due si sono rivisti in pubblico, per la prima volta dalla fine del reality, in occasione dell'inaugurazione del locale milanese del gieffino, nipote di Costantino della Gherardesca. Ma anche nelle interviste e sui social, entrambi continuano a parlare l'uno dell'altra, fornendo versioni sempre nuove e diverse sul loro rapporto. Infatti, la principessa etiope, ospite di una diretta Instagram di Whoopsee.it insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, ha ripreso il discorso su Barù.

Leggi anche > Fedez e la 'lezione' al piccolo Leone: «Il rosa non è un colore da femmine». E lui reagisce così

La vincitrice del GF Vip ha raccontato in che rapporti è ora con Barù, spiegando che tra loro c'è sempre stata attrazione fisica e che hanno continuato a sentirsi regolarmente anche dopo la fine del reality, anche se entrambi sono molto impegnati con il lavoro: «C'era attrazione fisica da tutte e due le parti. Noi ci sentiamo regolarmente, ci siamo visti all'inaugurazione, siamo comunque tutti e due molti impegnati, e quindi cerchiamo di vederci quando possibile».



Jessica ha anche commentato le parole di Barù che, a Isola Party, l'ha definita la sua "ex fidanzata": «Ho scoperto di essere fidanzata e pure ex, però va bene!». Nel corso della chiacchierata ha anche aggiunto di non aver ancora ben definito il suo rapporto con l'ex coinquilino: «Non abbiamo ben definito quello che siamo, l'amicizia di base c'è, c'è tanto affetto, ci confrontiamo su tante cose, lui mi dà consigli io li do a lui. Poi comunque può sempre nascere tutto da una bella amicizia. I fan attendevano da tempo il primo incontro tra Barù e Jessica dopo quello che hanno vissuto nella casa del GF Vip, per capire come sarebbe cambiato il loro rapporto: l'enigma continua.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA