Alessandra Amoroso, fuga al mare col fidanzato Stefano e il cane Pablo

FREGENE –Dopo la sua esperienza nel ruolo di giudice nel talent di “Amici”, programma che l’ha lanciata,è impegnata con il suo nuovo album e le numerose sedute in sala di registrazione.La cantante però si gode anche al bella stagione ed è stata sorpresa da “Vero” a Fregene, sul litorale romano, con una nutrita compagnia. Con Alessandra infatti il fidanzato, un’amica e il cane Pablo che corre felice in spiaggia.A far incontrare la Amoroso e il fidanzato proprio il talent di Maria De Filippi: Alessandra ha partecipato al programma, mentre Stefano è un collaboratore della conduttrice...