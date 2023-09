Eurojackpot, i numeri vincenti: centrato un "5+0" in Irpinia da 213mila euro, la fortuna sorride all'Italia

di Redazione web

Nessun "5+2" nel concorso EuroJackpot di venerdì 8 settembre 2023, la cui combinazione è stata 21 29 31 46 49 Euronumeri 5 e 6. Nell’ultima estrazione, come riporta Agripronews, da segnalare tre "5+1" da 630,685 euro ciascuno centrati in Germania (2) e Finlandia.

Centrato un "5+0" da 213,406 ad Ariano Irpino (AV) presso il punto vendita Sisal Caggiano Dionigi in Via Martiri, 76 con una schedina Quick Pick. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 47 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 21:38

