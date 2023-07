Trascina lo zio in fin di vita all'ufficio postale per ritirare la pensione: l'uomo muore davanti allo sportello

di Redazione web

Un uomo di 40 anni si è recato alle poste per ritirare la pensione dello zio 66enne. La dipendente gliel'ha negata così l'uomo ha trascinato nell'ufficio il cadavere del parente. Oggi Declan Haughney (41 anni) di Pollerton Road a Carlow e Gareth Coakley (38 anni) di John Sweeney Park a Carlow, in Irlanda, si sono entrambi dichiarati colpevoli per tentato inganno in relazione alla pensione di 246 euro appartenente a Peadar Doyle che è stato successivamente dichiarato morto dentro l'ufficio postale.

E in un'udienza di condanna davanti alla Carlow Circuit Court questa mattina, il giudice Eugene O'Kelly ha condannato il signor Haughney e il signor Coakley a due anni e mezzo con gli ultimi sei mesi sospesi per il complotto che ha visto il corpo del signor Doyle trascinato dalla sua abitazione alle poste.

L'incubo del 66enne

Il giudice Eugene O'Kelly ha affermato che i due hanno dimostrato un «insensibile disprezzo per la dignità e il benessere di un uomo morente», in quanto «hanno rifiutato un'offerta» per una chiamata di aiuto e «lo hanno letteralmente abbandonato sulla pavimento dell'ufficio postale. Sono stati loro a portarlo via da casa sua. Potrebbe essere morto serenamente nel suo letto se non fosse stato allontanato da casa».



In una dichiarazione, la sorella di Peadar Doyle, Noeleen Dowling - una zia del signor Haughney, aveva detto che la famiglia era rimasta ferita dal fatto che Declan non avesse dato l'allarme prima - e aveva detto che era stato ridotto a uno spettacolo macabro e che fosse stato privato della sua dignità.



Il processo doveva iniziare mercoledì, ma entrambi si sono dichiarati colpevoli subito ricevendo la condanna stabilita. Oggi il tribunale ha ascoltato tutti i dettagli scioccanti del reato, incluso il fatto che Haughney e Coakley hanno trascinato lo zio visibilmente senza vita per le strade, affermando falsamente di aver chiamato un'ambulanza.

Le immagini dell'accaduto

Fornendo una panoramica delle prove nel caso, Garda Joe O'Keeffe della Carlow Garda Station ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata alle 11.15 alla radio che riferiva che un uomo veniva «trascinato lungo Bridge Street» nell'ufficio postale di Hosey a Staplestown.



Durante il viaggio ha detto di aver ricevuto una successiva chiamata in cui si diceva che la vittima «potrebbe aver avuto un infarto» e quindi ha preso un defibrillatore e si è recato sul posto.

I soccorsi

Il tribunale ha sentito che Garda O'Keeffe è arrivato all'ufficio postale alle 11.25 dove ha scoperto che una donna di nome Claire Knight stava eseguendo la rianimazione su un uomo anziano che giaceva a terra.



La polizia ha immediatamente preso il sopravvento e ha iniziato la rianimazione cardiopolmonare sull'uomo, che è stato identificato come Peadar Doyle (66), un residente di Pollerton Road.



Garda O'Keeffe ha detto alla corte che la sua osservazione iniziale del signor Doyle era che era "di colore grigio" e "senza vita" e quando ha controllato il polso non ha potuto rilevare alcuna prova che stesse respirando. La corte ha sentito che il defibrillatore ha valutato che il paziente non aveva "ritmo cardiaco" e ha consigliato di non usare altri mezzi.



Successivamente due membri dei vigili del fuoco di Carlow sono arrivati ​​sul posto e hanno provato altrettanto a rianimare l'uomo con una rianimazione cardiopolmonare che in totale è durata oltre 40 minuti.



Garda O'Keeffe ha detto che Declan Haugney è andato da lui all'ufficio postale e gli ha detto che l'uomo a terra era suo zio e ha affermato di averlo portato fuori casa per riscuotere la sua pensione "perché non si sentiva bene", tanto da crollare al bancone dell'ufficio.

La testimone

L'impiegata alle poste

