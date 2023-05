Trova un diamante di 4 carati durante un'escursione: «Sei la donna più fortunata del mondo»

I diamanti sono per sempre, è risaputo. E quanto accaduto a una donna statunitense, Noreen Wredberg, rischia di incoronarla come la donna più fortunata al mondo. Sì, perché la donna durante un'escursione in un parco dell'Arkansas si è imbattuta in un diamante da 4 carati e adesso la storia - divenuta virale - ha scatenato i commenti del web.

Sposa uccisa il giorno del suo matrimonio, la donna (ubriaca) che l'ha investita si difende: «Non ho fatto nulla di male». La vittima aveva ancora l'abito bianco

Quindicenne scomparsa da Capodanno, ritrovati teschio e ossa. La zia: «Potrebbe essere lei», e accusa il patrigno

Donna trova un diamante durante l'escursione

I diamanti sono tanto preziosi quanto affascinanti, motivo per cui Leonardo DiCaprio ha deciso di investire milioni di dollari in un'azienda che produce diamanti sintetici da energia rinnovabile. Un'alternativa ecologica ed equa nel mercato, ma che dice tanto sul valore delle pietre preziose.

Noreen Wredberg, infatti, ha dimostrato che anche la fortuna è un buon modo per ottenere pietre preziose. La donna, infatti, insieme al marito Michael, è andata in pensione nel 2011 e da 12 anni passano il loro tempo viaggiando e visitando i parchi nazionali degli Stati Uniti.

Proprio come nel 2021 quando hanno deciso di visitare il Murfreesboro Crater of Diamonds - il famoso parco nazionale dell'Arkansas dove i visitatori si immergono in una vera e propria miniera di diamanti a cielo aperto - dove tutti possono mettersi alla ricerca delle pietre preziose.

«L'ho raccolto»

La donna ha recentemente reso noto che suo marito, a causa del freddo, ha suggerito alla donna di uscire all'aperto per riscaldarsi un po' al sole. Ma dopo una passeggiata la donna si è imbattuta in un diamante da 4,38 carati. «In quel momento non pensavo si trattasse di un diamante. Ma era pulito e lucente e così ho deciso di raccoglierlo. Non pensavo di averne trovato uno, figuriamoci poi di quelle dimensioni. Pensavo fosse una copia fatta da qualche buontempone per fare uno scherzo», ha raccontato.

Ma in realtà la donna era appena entrata in possesso di un diamante dal valore stimato di circa 100mila euro. Per scrupolo, poi, i due andarono a informarsi se la pietra fosse vera o falsa e ebbero la buona notizia. Un colpo di fortuna che è stato battezzato da molti utenti dei social network. «Sei la donna più fortunata del mondo» è la frase più ricorrente sotto i post della notizia. E da quel giorno le visite nel parco dell'Arkansas si sono moltiplicate... tutti vogliono sfidare la sorte cercando di diventare i nuovi Noreen Wredberg.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA